Привычные сегодня вещи нередко скрывают удивительное прошлое, и шкала Цельсия в этом не исключение.

Шкалой Цельсия ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру, однако мало кто знает, что ее современный вид заметно отличается от первоначального замысла ее создателя. Более того, сам Андерс Цельсий вряд ли узнал бы привычный нам термометр. Разберемся, что такое шкала Цельсия: кто придумал ее нынешний вариант и почему раньше он выглядел иначе.

Откуда взялась шкала Цельсия - эволюция создания

Итак, в XVIII веке шведский астроном Андерс Цельсий предложил шкалу, где 0 градусов соответствовали кипению воды, а 100 градусов – ее замерзанию. То есть она была перевернута по сравнению с современной.

И чтобы понять логику, стоящую за этим решением, достаточно задать простой вопрос: что означает шкала Цельсия? По замыслу ученого, она отражала своеобразную "степень покоя" вещества: чем выше значение, тем вещество холоднее, а значит - менее подвижны его молекулы.

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Впрочем, в изменении шкалы решающую роль сыграл уже другой шведский ученый - Карл Линней. В 1745 году он заказал термометр для наблюдения за растениями и попросил расположить значения наоборот: 0 градусов – при замерзании воды, 100 – при кипении.

Дело в том, что для Линнея, как ботаника, такой вариант был гораздо удобнее: нулевая отметка обозначала границу заморозков, опасных для посевов, тогда как повышение температуры, наоборот, ассоциировалось с теплом, а значит - более активным ростом растений.

Как изменялась шкала Цельсия - история до наших дней

А вот в том, почему градусы Цельсия сохранили изначальное название, заслуга самого Линнея - он никогда не называл систему своим именем и не претендовал на авторство, считая, что лишь улучшил уже готовое изобретение.

Кстати, пока шведские ученые только работали над своей шкалой, немецкий физик Даниэль Фаренгейт еще в 1724 году предложил собственный вариант – фактически опередив Цельсия на 20 лет.

За ноль он принял температуру смеси льда и нашатырного спирта (примерно −18°C), а 100 градусов привязал к нормальной, по его представлению, температуре человеческого тела (ок. 37,7°C).

Но в итоге научное сообщество отдало предпочтение именно шкале Цельсия, так как она оказалась гораздо удобнее для научных расчетов. И уже к XIX веку большинство европейских стран перешло именно на нее.

А если вам интересно, почему в Америке используются другие единицы измерения - у нас как раз была отдельная статья на эту тему.

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