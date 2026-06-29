Депутата из 'Слуги народа' задержали по делу о получении взятки

Сегодня должно быть рассмотрено ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Задержан действующий народный депутат Украины, который обвиняется в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В сообщении фамилия народного депутата не называется, но источники УНИАН в правоохранительных органах отмечают, что речь идет о Сергее Кузьминых из фракции "Слуга народа".

В сообщении говорится, что его обвиняют в содействии за взятки частным компаниям в победе в тендерах на поставку медицинского оборудования в Житомирской области.

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Отмечается, что задержание произвели детективы НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда в связи с систематической неявкой обвиняемого на судебные заседания. Последняя такая неявка произошла из-за командировки обвиняемого в Королевство Испания.

В сообщении говорится, что народного депутата доставили в изолятор временного содержания. Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на сегодня, 29 июня.

Дело народного депутата Кузьминых – что известно

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2022 года правоохранители задержали народного депутата от "Слуги народа", которого подозревали в получении взятки в размере 558 тыс. грн.

Тогда отмечалось, что народному депутату, который находился в розыске за укрывательство от правоохранительных органов, будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Обвинительный акт в отношении Кузьминых был направлен в суд еще в 2022 году. Несмотря на это, в течение почти четырех лет обвиняемый неоднократно не являлся на судебные заседания.

В САП отмечают, что отдельные неявки обвиняемый обосновывал зарубежными служебными командировками, которые совпадали по времени с назначенными судебными заседаниями.

По данным следствия, в 2022 году народный депутат через доверенное лицо получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Эта сумма составляла 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного коммунальным предприятием – больницей в городе Житомире – с частным предприятием. Средства предназначались для оказания влияния на должностных лиц больницы с целью признания этого предприятия победителем публичных закупок.

Кроме того, обвиняемый гарантировал, что в будущем за "откат в 30 процентов", используя свое влияние, обеспечит финансирование и реализацию еще двух договоров – на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования – на общую сумму свыше 38 млн грн.

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

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