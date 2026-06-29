Диетолог ела арбуз в течение 7 дней: что произошло с ее организмом

Она чувствовала себя более увлажненной и свежей.

В жару холодный арбуз – это идеальное лакомство. Однако можно ли его есть каждый день, и как он может повлиять на организм? Диетолог Лора Манакер в статье для Prevention поделилась, что ела порцию арбуза в около 250 грамм каждый день в течение 7 дней, чтобы проверить его пользу, и рассказала, какие изменения в организме она обнаружила.

Самое очевидное изменение – она чувствовала себя более увлажненной и свежей. Арбуз стал простым и приятным способом восполнить запасы жидкости, не заставляя себя выпивать еще один стакан воды.

В то же время она не заметила каких-либо существенных изменений в состоянии здоровья кишечника или сердца во время этого эксперимента.

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Польза арбуза для здоровья – что говорит наука

1. Помогает поддерживать водный баланс

Арбуз примерно на 92% состоит из воды, что делает его одним из самых увлажняющих продуктов. Он также содержит электролиты, такие как калий и магний, которые необходимы для поддержания надлежащего уровня гидратации и функционирования мышц. Это важнее, чем многие думают, особенно летом, когда жара и пот повышают потребность в жидкости.

2. Обеспечивает антиоксидантную поддержку

Арбуз является источником антиоксиданта ликопина, который придает фрукту красный цвет. Ликопин помогает защитить клетки от окислительного стресса, который связан со старением и хроническими заболеваниями. Некоторые данные связывают потребление ликопина с пользой для здоровья кожи.

3. Может поддерживать здоровье сердца и сосудов

Арбуз является источником калия (6% от суточной нормы на порцию). Калий помогает поддерживать нормальное кровяное давление, уравновешивая содержание натрия в рационе.

Арбуз также является источником L-цитруллина (286-1266 мг на порцию в 2 стакана). Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление продуктов или добавок, богатых цитруллином, может помочь поддержать функцию сосудов и кровяное давление, особенно у людей с повышенным кровяным давлением.

4. Может помочь подпитывать организм во время тренировок

Порция в 2 стакана арбуза содержит около 21 грамма углеводов, которые организм использует во время физической активности. Он также обеспечивает организм водой и калием для поддержания водного баланса, что является ключевым фактором при тренировках.

В одном рандомизированном перекрестном исследовании 20 тренированных велосипедистов проехали 75 км на время, и арбузное пюре удовлетворило энергетические потребности их тренировок на выносливость примерно так же хорошо, как стандартный углеводный напиток.

Кому следует есть арбуз осторожно?

Если вы следите за уровнем сахара в крови, стоит обращать внимание на размер порции и на то, с чем вы сочетаете арбуз. Как и другие фрукты, он содержит натуральные сахара, поэтому его можно сбалансировать источником белка или полезных жиров.

Ранее эксперты посоветовали вкусный способ охладиться в жару - виноград вместо мороженого. Он содержит более 80% воды, поэтому после замораживания становится не просто вкусным, но и увлажняющим перекусом.

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