Россия наступает на ворота "крепостного пояса" Украины.

Россия постепенно продвигается к Константиновке, ключевому опорному пункту "пояса крепостей" на востоке Украины, и, по мнению некоторых аналитиков, падение города – лишь вопрос времени. Как пишет Reuters, бои уже идут в черте города - небольшие группы российских солдат пытаются проникнуть на его окраины.

По словам аналитиков, наступление на город подчеркивает сохраняющееся превосходство Москвы в живой силе, несмотря на то, что удары украинских беспилотников средней дальности ослабили её боевые возможности.

"Эффект (ударов средней дальности) не был настолько велик, чтобы заставить россиян приостановить наступление. Поэтому, несмотря на то, что Россия несет все более тяжелые потери в тылу, она все еще способна продолжать наступление, по крайней мере, на определенных участках", – говорит Эмиль Кастехельми из финской аналитической группы Black Bird.

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Как отмечает Reuters, захват Константиновки предоставит российским войскам плацдарм для продвижения на север вдоль "пояса крепостей":

"Однако любое продвижение, вероятно, будет долгим и кровопролитным для армии РФ, и, возможно, повторит сценарий других тяжелых осад восточных городов, таких как Покровск и Авдеевка".

Быстрый прорыв россиян невозможен

На прошлой неделе Путин заявил, что Россия близка к захвату Константиновки. Однако в комментариях украинским СМИ командиры 19-го армейского корпуса Киева отвергли это утверждение как преувеличение и заявили, что их войска уничтожают небольшие группы россиян, которым удалось проникнуть на территорию.

Генерал-майор Виктор Николюк, командующий ОТУ "Донецк", заявил ранее заявил, что Константиновка может удержаться при нынешних темпах обороны, учитывая численность личного состава и ресурсы.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что, хотя тактическая ситуация для Украины ухудшается, российских проникновений недостаточно для "быстрого оперативного прорыва".

Ставки растут с каждым днем

Тем не менее, попытки России окружить город неуклонно увеличивают цену обороны Киева.

"Придётся сделать выбор: либо повысить ставки, либо отступить. И сейчас ситуация такова, что ставки растут с каждым днём", - говорит украинский аналитик Руслан Микула из группы DeepState

А Кастехельми утверждает, что падение города - "скорее вопрос времени".

Украинские пути снабжения уже находятся под постоянным давлением: артиллерия, беспилотники и управляемые бомбы обстреливают инфраструктуру вдоль дороги к северу от Константиновки, сообщили находящиеся в этом районе военнослужащие.

"Маршрут слишком опасен для эвакуации погибших и раненых на обычных транспортных средствах. Всё происходит пешком", - сказал 34-летний военнослужащий Александр Космин.

Новости с фронта

Как пишет CNN, россияне рвутся к Константиновке, чтобы продемонстрировать успех и противодействовать кризису внутри РФ на фоне ударов Сил обороны.

Тем временем Украина превратила Крым в новый театр военных действий - сотни беспилотников ежедневно атакуют крымские энергетические и топливные объекты. В результате местные жители и туристы на собственном опыте ощущают последствия конфликта

Тем временем NYT пишет, что большинство российских новобранцев на передовой в Украине живут всего 20-35 минут. После зачисления на службу российский солдат может рассчитывать прожить всего от 10 дней до трех недель – от прибытия на полигон до смерти в бою.

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