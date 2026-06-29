Забытый молочный напиток освежает в жару и поддерживает работу кишечника

Сыворотка сейчас используется в производстве протеиновых добавок, молочных напитков, выпечки и кондитерских изделий.

Когда-то сыворотка была популярным напитком, а не просто побочным продуктом производства творога. Сегодня многие люди возвращаются к этому традиционному напитку, поскольку он прекрасно освежает в жаркую погоду, а также очень полезен для кишечника, пишет kuchnia.wp.pl.

Для получения сыворотки свежее непастеризованное молоко оставляют при комнатной температуре на 1-2 дня, чтобы бактерии в нем превратили лактозу в молочную кислоту – в результате получается свернувшееся молоко, пригодное для производства творога. Затем его нужно было слегка нагреть, чтобы отделить творожную массу от сыворотки.

Что содержится в сыворотке?

Сыворотка содержит много воды, но также и легкоусвояемые сывороточные белки (включая бета-лактоглобулин и альфа-лактальбумин), лактозу, витамины группы В и минералы, такие как калий, фосфор и магний. По этой причине сыворотка сейчас используется в производстве протеиновых добавок, молочных напитков, выпечки и кондитерских изделий. Ее также можно добавлять в супы и смузи.

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Если сыворотка не подвергалась интенсивной термической обработке, она может содержать молочнокислые бактерии, которые поддерживают микрофлору кишечника. Это естественный способ улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Некоторым людям помогает выпить стакан сыворотки после обильного приема пищи, а спортсмены используют ее после интенсивной тренировки, поскольку сывороточные белки обеспечивают аминокислоты, которые быстро усваиваются организмом и способствуют восстановлению мышц.

Сывороточный протеин в жаркий день

Когда температура превышает 30 градусов Цельсия, помимо обычной воды, стоит отдать предпочтение напиткам, богатым минералами. Мы теряем много калия и натрия с потом, и эти питательные вещества прекрасно восполняются ферментированными молочными продуктами, такими как сывороточный протеин или кефир. Для многих людей сывороточный протеин может быть даже легче кефира, поскольку содержит меньше сухого вещества и имеет более жидкую консистенцию, что делает его более щадящим для пищеварительной системы.

Два типа сыворотки

В зависимости от типа сыра получается сыворотка со сладким или кислым вкусом. При производстве сыров с сычужным ферментом, таких как Гауда, Эдам или моцарелла, жидкость после отделения творожной массы имеет мягкий вкус. В сырах, полученных путем подкисления молока, таких как творог, сыворотка имеет более высокую кислотность (приблизительно 4,5–5,0 pH) – этот тип сыра богаче минеральными солями и кальцием.

Еще один хороший способ утолить жажду и освежиться в жару - это арбуз. Он также улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье сердца.

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