Он призывает президента России остановить гибель людей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении.

Говоря на русском языке, Зеленский сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

Кроме того, Зеленский сразу же обратился к Вооруженным Силам Украины. "Стойте крепко. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!",- подчеркнул он.