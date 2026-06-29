Путин заявил об окружении Сил обороны в Белгородской области: в ВСУ отреагировали

Речь идет о населённом пункте Старый Оскол в Белгородской области.

В Группировке объединенных сил опровергли заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские войска якобы окружают подразделения Сил обороны в районе Старого Оскола.

Там отметили, что этот населенный пункт расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. В то же время в Группировке указали, что Силы обороны "только работают над продвижением к этому городу".

"Впрочем, мы убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам, поэтому предлагаем считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны", – добавили в пресс-службе Группировки объединенных сил.

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Что этому предшествовало

Напомним, в воскресенье, 28 июня, Путин сделал ряд заявлений о якобы успехах российских оккупантов на фронте. Помимо заявлений о Старом Осколе, кремлевский диктатор также дал сомнительную оценку ситуации непосредственно на линии боевого соприкосновения. По его словам, армия РФ якобы приблизилась к городу Сумы на 10 километров. А в Лимане, в Донецкой области, оккупантам якобы осталось "освободить" 149 домов из 11 тысяч.

Также Путин выступил на совещании, посвященном обеспечению топливом внутреннего рынка России. На нем он в очередной раз заявил, что Украина якобы не может победить Россию на поле боя, а потому Киев перешел к "террористическим действиям". В то же время Путин признал проблемы с топливом в РФ и обсудил пути стабилизации рынка.

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