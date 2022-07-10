Дипломат отметил, что Путин осенью еще больше сфокусируется на необходимости переговоров, так как будет приближаться отопительный сезон.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин стремится к переговорам и ищет собеседников на Западе.

Об этом в эфире Радио НВ заявил дипломат Павел Климкин.

"Путин жаждет переговоров. Представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США, на Европу и говорить: "Давайте договоримся каким-то образом. Это будет выгодно и для нас, и для вас". Пугают энергетическим, продовольственным кризисом и еще многим", — отметил Климкин.

Дипломат отметил, что Путин еще больше на необходимости переговоров сфокусируется осенью, поскольку тогда будет для него самый лучший момент – произойдет всплеск цен на энергоносители и продовольствие.

Война в Украине и переговоры с Путиным:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Говоря на русском языке, он сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

РосСМИ подтвердили якобы готовность развязавшего кровавую войну Путина к переговорам с Украиной.

Позже Песков заявил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.

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