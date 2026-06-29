Жара испытывает энергосистему: украинцев призвали подготовиться и зарядить павербанки

В ближайшие дни украинская энергосистема будет работать в очень напряженном режиме.

Из-за аномальной жары в Украине резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. На этом фоне украинцам советуют заранее зарядить портативные зарядные устройства и другие гаджеты, написал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Европа, а вместе с ней и Украина, вступили в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно – резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", – сообщил гендиректор Yasno.

По его словам, дополнительную нагрузку создают не только бытовые кондиционеры. Значительное количество электроэнергии также потребляют мощные системы кондиционирования в офисах, магазинах, торговых центрах и на предприятиях.

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В то же время Коваленко подчеркнул, что проблема заключается не только в увеличении потребления. Высокие температуры создают дополнительные риски для энергетического оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях полномасштабной войны и пережило многочисленные российские атаки.

"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в строй значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонте, часть работает буквально на пределе своих возможностей", – отметил Коваленко.

По его словам, в ближайшие дни украинская энергосистема будет работать в очень напряженном режиме.

"Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к различным сценариям. Портативный аккумулятор, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", – добавил гендиректор Yasno.

Отключения света в Украине – последние новости

25 июня в Киеве на левом берегу были введены экстренные отключения света. В "Укрэнерго" тогда сообщили, что причиной отключений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов. Поэтому в части районов Киева были введены аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Ранее, 22 июня, жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев тогда заявил, что фактически в Украине уже начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров.

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