РФ разрабатывает огромный дрон-вертолет: аналитики объяснили, появится ли он на фронте

Образец ещё не изготовлен.

Российская компания "Аэромакс" завершила начальный этап проектирования крупного беспилотного вертолета B-700. Об этом сообщает Defense Express.

По данным разработчиков, максимальная взлетная масса аппарата составит 3600 кг, из которых 700 кг – полезная нагрузка. Крейсерская скорость – 200 км/ч, дальность полета – до 480 км. Следующий шаг – подготовка конструкторской документации и изготовление опытного образца. Заводские и сертификационные испытания запланированы на 2027–2028 годы.

Как отмечается в материале, россияне позиционируют B-700 как гражданский аппарат для транспортировки грузов в отдаленные районы со слаборазвитой транспортной инфраструктурой. О возможном военном использовании разработки пока речь не идет.

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Впрочем, как подчеркивает Defense Express, несмотря на то что способность перевозить значительное количество груза может заинтересовать российские оккупационные войска, на поле боя B-700 со своей невысокой скоростью и значительными размерами станет легкой мишенью для средств противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что такой беспилотный вертолет может понадобиться для логистики в тылу – однако и там он остаётся уязвимым, в частности для дальнобойных ударных дронов. Кроме того, аппарат будет оснащен "системой технического зрения", с помощью которой сможет прокладывать оптимальный маршрут с учетом препятствий на пути.

Оружие России – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия столкнулась с острой нехваткой зенитных ракет. В начале полномасштабного вторжения оккупанты массово использовали ракеты из комплексов С-300 для ударов по украинским городам – в частности, по Харькову и Запорожью. На пятый год войны выяснилось, что этих же ракет теперь критически не хватает для защиты собственного неба. Компенсировать потери за счет импорта Россия не может – ни одна страна не продает ей зенитные ракеты, а собственное производство не успевает за потребностями

В то же время на Иркутском авиационном заводе совершил первый полет опытный Як-130М – боевая версия учебно-тренировочного Як-130, которую сами россияне называют "легким истребителем". Полёт длился около 50 минут на высотах до 2000 метров и скоростях до 600 км/ч. Аналитики отмечают, что такой класс самолётов может стать для РФ инструментом перехвата украинских дронов, сбивать которые "обычными" средствами.

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