Зеленский подтвердил очень твёрдую свою позицию и она была поддержана всем руководством Соединённых Штатов, считает политолог.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал приезд в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Эксперт уверен, что представитель Белого дома склонял украинскую власть пойти на переговоры с Россией, но команда Зеленского решительно отказалась.

"Ермак заставил Салливана повторить те же самые условия и цели. Салливан вынужден повторить, что цели понимания мира и цели войны Украины и Соединённых Штатов одни и те же. То есть повторилась та же история как тогда была в июне. Тогда Макрона тоже заставили повторить, что он за победу Украины. То есть вот это прощупывание Салливана кончилось крайне отрицательно. Зеленский подтвердил очень твёрдую свою позицию и она была поддержана всем руководством Соединённых Штатов.

Последняя пресс-конференция Ермака и Салливана показательная. Я немножко знаю этого человека (Салливана - прим.ред.). Обычно он держится очень надменно, такой всезнайка-отличник. А здесь он был явно растерян тем приёмом, который получил в Киеве. Его заставили повторить вот ту же форму Зеленского касательно переговоров", - сказал Пионтковский.

Переговоры с Россией

Как писало издание "The Wall Street Journal", советник Байдена Джейк Салливан в течение последних месяцев ведет неофициальные переговоры с людьми Путина - Юрием Ушаковым и Николаем Патрушевым, во время которых Вашингтон предостерегает Москву от применения ядерного оружия.

В Белом доме впоследствии отметили, что "оставляют за собой право говорить с Россией о снижении рисков на высшем уровне".

В американской прессе появилась информация, что США якобы просят Украину показать открытость к переговорам.

В то же время представители администрации Байдена неоднократно подчеркивали, что Украина сама будет решать, когда садиться с Москвой за стол переговоров, а Вашингтон будет пытаться укрепить позицию Украины путем отвоеванных территорий.

Итальянская газета "Republica" накануне писала, что США якобы видят перспективу переговоров с Россией после деоккупации Херсона. В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что освобождение юга даст бонусов в переговорах "с позиции силы", но во всех вариантах речь пойдет о полном выводе российских войск.