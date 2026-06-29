Доллар подешевел в начале недели: курс валют в Украине 29 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,59 грн, а евро – 50,85 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 июня, снизился на 4 копейки и составляет 45,13 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,59 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 51,53 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,85 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,56 грн/евро, а курс продажи – 51,35 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 29 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 грн за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой уточнил, что в конце месяца валютный рынок традиционно привлекает повышенное внимание бизнеса и населения, но курсовых сенсаций ждать не стоит. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в последние дни июня и в начале июля будет колебаться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро – 51,5–52,5 гривни.

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