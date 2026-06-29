Как правильно чистить кондиционер летом: ошибки, которые снижают его эффективность

Летом кондиционер работает практически ежедневно, поэтому без регулярной очистки его эффективность снижается, а расход электроэнергии растет.

Летом кондиционер испытывает максимальную нагрузку. Пыль, пыльца, насекомые и другой мусор постепенно скапливаются внутри устройства и на наружном блоке.

Из-за этого ухудшается циркуляция воздуха, увеличивается потребление электроэнергии и снижается качество охлаждения.

Кроме того, как пишет EVZ, загрязнения могут стать причиной неприятного запаха, ухудшения качества воздуха в помещении и даже привести к поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

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Как почистить фильтры у кондиционера?

Фильтры задерживают пыль и другие загрязнения, поэтому загрязняются быстрее остальных элементов. Летом их рекомендуется проверять и промывать каждые несколько недель.

В большинстве моделей фильтры легко снимаются. Их достаточно промыть теплой водой, а при сильном загрязнении использовать небольшое количество мягкого моющего средства. Перед установкой фильтры необходимо полностью высушить, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.

Внутренний блок кондиционера - как почистить

Очистки требуют не только фильтры. Пыль оседает на вентиляционных решетках, корпусе и внутренних поверхностях, через которые проходит воздух.

Для ухода подойдет мягкая слегка влажная ткань. Использовать абразивные материалы и агрессивную бытовую химию не рекомендуется, чтобы не повредить детали.

Следите за системой отвода конденсата

Во время работы кондиционер образует конденсат, который выводится через дренажную систему. Если слив засорится, вода может начать протекать внутрь помещения.

Если возле внутреннего блока появились следы влаги или неприятный запах, стоит вызвать специалиста для проверки и очистки системы.

Как чистить наружный блок кондиционера - советы

Перед началом работ кондиционер необходимо полностью отключить от электросети.

Удалите листья, ветки и другой мусор вокруг наружного блока. Корпус можно очистить мягкой щеткой или промыть водой с небольшим напором. Использовать мойки высокого давления не стоит – сильная струя может повредить тонкие металлические пластины конденсатора и другие чувствительные элементы.

Помните, что для эффективной работы наружному блоку необходим свободный доступ воздуха. Кусты, высокая трава, мебель и другие предметы не должны перекрывать вентиляцию. Это особенно важно в период сильной жары.

Когда необходима профессиональная чистка кондиционера?

Большую часть ухода можно выполнить самостоятельно, однако хотя бы раз в год рекомендуется проводить профессиональное обслуживание. Специалист проверит уровень хладагента, состояние внутренних компонентов, дренажной системы и убедится, что оборудование работает без сбоев.

Своевременное обслуживание помогает снизить риск поломок, уменьшить расход электроэнергии и продлить срок службы кондиционера.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как облегчить состояние во время сильной жары.

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