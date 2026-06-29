В Украину идет долгожданная прохлада из Скандинавии: синоптик раскрыл подробности

В ближайшие дни в Украине должны начаться дожди.

На этой неделе в Украине еще будет жара, но местами пройдут грозовые ливни со шквальным ветром и градом. Температура снизится только в конце недели. Об этом на"Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Наиболее высокие температурные показатели, почти до +38 °С, прогнозируются в западных областях, а также на крайнем юге страны", – говорит синоптик.

Впрочем, по его словам, жаркая погода продержится лишь несколько дней, и уже ближе к выходным начнётся приток более прохладного воздуха из районов Скандинавии и стран Балтии на фоне северо-западных ветров.

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Погода 29 июня

Днём в понедельник на территории северных и западных регионов пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможен град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Ветер 3–8 м/с. Температура поднимется до +27…+32 °С, а в западных и Одесской областях нагреется до +33…+38 °С.

Погода 30 июня

В конце месяца ночью в западных, северных и центральных областях ожидаются грозовые дожди. Днем кратковременные дожди с грозами пройдут в Прикарпатье и Карпатах. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью составит +17…+22 °С, днём +28…+33 °С, а в южных областях и на Закарпатье +33…+38 °С.

Погода 1 июня

В начале июля в западных областях ожидаются локальные грозовые дожди, днем в отдельных пунктах пройдут сильные ливни, град, возможны шквалы до 17–22 м/с. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +17…+22 °С, днём +28…+33 °С, а в южной половине страны температура поднимется до +33…+38 °С.

Когда жара в Украине наконец закончится – прогноз

ранее об изменении погоды говорила и синоптик Наталья Диденко. По её словам, уже в течение 2–3 июля температура снизится, а также начнутся ливни и грозы.

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