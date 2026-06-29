Падение дронов на территории НАТО – это цена, которую стоит заплатить, – глава МИД Эстонии

Он объяснил, почему Таллинн не призывает Киев остановиться.

Падение украинских беспилотников на территории НАТО – это приемлемая цена за удары по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times.

В последние месяцы Киев резко усилил удары вглубь России – некоторые цели расположены за сотни километров от линии фронта. В ответ Россия усилила радиоэлектронное подавление, из-за чего часть украинских дронов сбивается с курса.

"Конечно, мы не рады (этим инцидентам – ред. УНИАН). Но мы не говорим Украине прекратить это", – сказал Цахкна.

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По его словам, удары по нефтяной инфраструктуре наносят удар по "жизненно важной артерии Путина".

Недавно украинский беспилотник с 5-килограммовой боеголовкой нашли прямо в эстонском поле, также дроны падали в Латвии, Литве и Финляндии. Отмечается, что соседняя Латвия уже ощутила последствия: скандал вокруг реакции властей на заблудившиеся беспилотники в прошлом месяце привел к распаду коалиционного правительства.

Цахкна подчеркнул, что обвинения России в причастности стран Балтии к ударам и использовании их воздушного пространства являются "абсурдными" – это лишь отчаяние Кремля.

Министр также отметил, что тон Путина за последние два с половиной месяца изменился – он "уже не так оптимистичен", и главной причиной является экономическое давление со стороны глубоких ударов.

До 60% российской нефти идет на экспорт через Финский залив, а дефицит топлива уже стал нормой по всей России, как говорится в материале.

Несмотря на это, Цахкна считает преждевременным говорить о готовности Путина к переговорам:

"Скорее всего, он удвоит свои стратегические ошибки".

Что касается последних попыток отдельных европейских лидеров наладить контакт с Москвой, министр высказался резко.

"Путин в течение прошлого месяца уже пытался втянуть Европу в переговоры. Это для того, чтобы выиграть время. Использовать Европу как возможность выиграть время. Разделить нас", – сказал он.

Позиция стран Балтии

Ранее премьер-министры Латвии и Эстонии категорически отвергли идею мирных переговоров с Россией, подчеркнув, что сейчас для этого не время. А новый латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что задача Европы – не компромиссы, а устранение "слабого звена" на восточной границе. Его эстонский коллега Кристен Михал добавил, что война в Украине, несмотря ни на что, приносит "полезные результаты" для будущего Европы – заставляя её наконец вооружиться.

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