В Кремле заявили, что публичных переговоров о завершении войны "не бывает".
Так спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в публичном формате. В России говорят, что такие переговоры "трудно представить".
"Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков.
Переговоры с Россией: что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получал от западных партнеров сигналы о готовности Путина к прямым переговорам.
Он сказал, что предложил публичную форму переговоров, так как "Россия ведет войну публичную".
В украинской разведке считают, что военные поражения РФ усиливают попытки Кремля к ведению переговоров с Украиной.
В конце сентября Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры, но уже с другим президентом России.
Власти неоднократно заявляли, что переговоры возможны только после полного вывода войск Российской Федерации с территории Украины.