Рупор Кремля обвинил Украину в нежелании вести переговоры.

В Кремле заявили, что публичных переговоров о завершении войны "не бывает".

Так спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал недавнее предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в публичном формате. В России говорят, что такие переговоры "трудно представить".

"Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты", - сказал Песков.

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Переговоры с Россией: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получал от западных партнеров сигналы о готовности Путина к прямым переговорам.

Он сказал, что предложил публичную форму переговоров, так как "Россия ведет войну публичную".

В украинской разведке считают, что военные поражения РФ усиливают попытки Кремля к ведению переговоров с Украиной.

В конце сентября Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры, но уже с другим президентом России.

Власти неоднократно заявляли, что переговоры возможны только после полного вывода войск Российской Федерации с территории Украины.

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