'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 июня, снизился на 5 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 29 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 грн за один евро, то есть гривна потеряла 21 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. Курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно двигаться выше, но без признаков потери гривной устойчивости или контролируемости.

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