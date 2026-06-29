Корейский алфавит – единственный в мире, который придумал один человек, а не складывали веками

Все системы появлялись анонимно – за исключением одной.

Корейский алфавит хангиль – единственная крупная система письма в истории, у которой известен создатель и сохранилось обоснование дизайна каждой буквы, пишет Space Daily.

В 1443 году король Седжон из династии Чосон лично разработал алфавит и опубликовал документ, в котором объяснил, почему каждая буква выглядит именно так.

Латиница, кириллица, арабский алфавит, деванагари – все эти системы письма формировались анонимно на протяжении сотен и тысяч лет в результате постепенных адаптаций. Никто не знает, кто придумал букву "А" или любую другую букву любого крупного алфавита мира.

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С хангылем всё иначе. До его появления корейцы пользовались китайскими иероглифами – ханча. Проблема была проста: китайский и корейский языки устроены совершенно по-разному, поэтому иероглифы плохо подходили для записи корейского языка. Освоить их могли лишь те, кто мог позволить себе годы обучения, – то есть узкая аристократическая элита, яянбаны. Остальное население – крестьяне, женщины, ремесленники – фактически было отрезано от письменности.

В предисловии к "Хунминджонгим" 1446 года Седжон написал, что "звуки языка нашей страны отличаются от звуков Среднего царства и не сливаются со звуками иероглифов". Целью короля было создать письменность настолько простую, чтобы, по его словам, "мудрый человек мог выучить её за одно утро, а даже дурак – за десять дней".

Как форма буквы повторяет движение языка

Согласные хангыля – это стилизованные изображения того, что происходит во рту при произношении звука. Буква ᄀ (звук "г" или "к") повторяет форму корня языка, перекрывающего горло. Буква ᄂ ("н") – кончик языка, прижатый к нёбу. Буква ᄆ ("м") – это квадрат, символизирующий сомкнутые губы. Остальные согласные образуются из этих пяти базовых знаков путем добавления черточек, обозначающих аспирацию или другие изменения звука.

Гласные строились по другому принципу – космологическому: точка означала Небо, горизонтальная линия – Землю, вертикальная – Человека. Все остальные гласные представляют собой комбинации этих трех элементов.

Лингвисты называют такое свойство "фигурным письмом" – когда форма буквы несет информацию о звуке. Хангиль иллюстрирует этот принцип полнее, чем любая другая письменность в мире.

450 лет в тени

Новую письменность приняли далеко не сразу. Уже через несколько месяцев после объявления старший учёный Чхве Манри подал королю официальный протест: мол, отказ от китайской письменности – культурное варварство, а распространение грамотности среди низших слоёв подорвёт социальный порядок.

Аристократия продолжала пользоваться ханча ещё 450 лет. Хангилем писали преимущественно женщины – его даже пренебрежительно называли "амгиль", то есть "женское письмо", – а также буддийские монахи и авторы популярных романов.

Официальный статус хангиль получил лишь в 1894 году – во время реформ на фоне распада позднего Чосона. А парадоксальное возрождение алфавита произошло в годы японской оккупации (1910–1945): корейцы начали воспринимать его как символ национальной идентичности в противостоянии ассимиляции. Именно тогда лингвист Чу Си-гён дал ему современное название "хангиль" – "великое письмо".

После освобождения в 1945 году хангиль стал официальной письменностью обеих Корей. Оригинальный экземпляр "Хунминджонгим", который считался утраченным, был найден в 1940 году – и в 1997-м внесён в Реестр памяти мира ЮНЕСКО.

Новости науки

Ранее международная команда исследователей впервые полностью расшифровала древнеримский папирус из Геркуланума – обугленный свиток, который более двух тысяч лет считался непригодным для чтения после извержения Везувия. Сделать это удалось благодаря искусственному интеллекту и технологии "виртуального разворачивания", которая позволяет читать текст без физического раскрытия хрупкого документа. Исследователи прочитали 70 колонок текста произведения "О пороках. Книга I" эпикурейского философа Филодема, а также почти 1,5 метра текста с другого папируса III–II веков до н. э. Организаторы проекта объявили новый конкурс с призовым фондом в 1 миллион долларов за полную расшифровку еще одного свитка.

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