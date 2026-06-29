Большинство российских новобранцев на передовой живут всего 20 минут, - NYT

Россия сейчас теряет восемь человек на каждого погибшего украинца.

Российские новобранцы на передовой в Украине живут всего 20-35 минут, так что российское военное командование отчаянно ищет новых солдат для "мясорубки" Путина. Об этом пишет The New York Times, анализируя сообщения российских военкоров

Как пишет историк Питер Франкопан, после зачисления на службу солдат может рассчитывать прожить всего от 10 дней до трех недель – от прибытия на полигон до смерти в бою. По его оценкам, Россия сейчас теряет восемь человек на каждого погибшего украинца.

В конце 2025 года российские чиновники заявили, что набрали более 420 000 новых солдат по годичным военным контрактам, но даже государственные СМИ признают, что в этом году эти цифры снизились примерно на 30%.

Видео дня

В то же время. по данным военных блогеров, Россия по-прежнему ежедневно набирает от 800 до 1000 новых солдат-добровольцев, причем многие из них проходят лишь несколько дней боевой подготовки. В условиях нехватки новобранцев некоторым предлагают бонусы за присоединение к армии в размере до 80 000 долларов и списание долгов до 140 000 долларов, чтобы стимулировать добровольцев.

Как пишет NYT, чрезвычайно высокий уровень потерь среди российских военнослужащих объясняется ростом использования военных беспилотников, которые стали самым эффективным оружием Украины.

Российский блогер Александр Лунин, обвинил российских командиров в регулярных пытках собственных солдат и предупредил о возможности скорого мятежа.

Однако Франкопан считает, что такая революция маловероятна, и вместо этого Путин может почувствовать, что ему нечего терять.

"Остерегайтесь тонущего человека: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасными как внутри, так и за пределами России, поскольку Путин отчаянно пытается остаться на плаву", – написал он.

Потери России в войне

Как пишет FT, Россия ежемесячно теряет от 30 000 до 40 000 солдат. На это сильно повлияли выдающиеся инновации Украины в области военных технологий.

При этом россиян, согласных подписать контракт с Минобороны и отправиться на "СВО", становится все меньше. Российские СМИ пишут, что весной 2026 года поток новых рекрутов сократился на треть по сравнению с тем же периодом 2025 года.

В частности, в апреле Москва отправила на фронт 1708 контрактников, а в мае – 1378 человек. Отмечается, что это на тысячу человек меньше, чем в прошлом году, и соответствует показателям 2024 года, когда в столице РФ ещё не ввели миллионные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ.

Ситуация в Москве отражает общую картину по всей РФ. Среди вариантов решения проблемы с нехваткой желающих подписать контракт с Минобороны РФ обсуждаются различные меры, в частности новая волна мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: