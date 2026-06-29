В Украину возвращаются графики отключения света: где будут действовать ограничения

В нескольких регионах Украины на завтра объявили графики отключения электричества.

На территории нескольких областей Украины во вторник, 30 июня, планируется ввести графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщают пресс-службы ряда местных облэнерго.

Графики отключения света – Ивано-Франковская область

По данным пресс-службы "Прикарпатьеоблэнерго", 30 июня, в Ивано-Франковской области для бытовых потребителей вводятся графики почасовых отключений электроэнергии.

Графики почасовых отключений:

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1.1 – 19:00–20:00;

1.2 – 19:00–20:00;

2.1 – 17:00–18:00;

2.2 – 17:00–18:00;

3.1 – 20:00–21:00;

3.2 – 20:00–21:00;

4.1 – 21:00–22:00;

4.2 – 21:00–22:00;

5.1 – 16:00–17:00;

5.2 – 16:00–17:00;

6.1 – 18:00–19:00;

6.2 – 18:00–19:00.

В то же время для бизнеса и промышленности в Ивано-Франковской области с 16:00 до 22:00 30 июня будут действовать графики ограничения мощности.

Графики отключения света – Николаевская область

"Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" сообщаем о прогнозируемых объемах ограничений на 30 июня", – говорится в сообщении Николаевоблэнерго.

Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди. При этом отмечается, что оперативная ситуация может динамично меняться.

Графики отключения света – Черкасская область

В Черкассоблэнерго сообщили, что для промышленности и бизнеса Черкасской области 30 июня с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

"Для всех категорий потребителей Черкасской области 30 июня 2026 года с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме 1 очереди", – говорится в сообщении.

Также специалисты обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому возможна корректировка прогнозируемых объемов.

Графики отключения света – Запорожская область

По информации пресс-службы "Запорожьеоблэнерго", 30 июня с 16:00 до 22:00 в Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди одновременно. Также в этот же период для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

Отмечается, что окончательная информация о времени и продолжительности отключений, а также о очередях/подочередях, которые будут участвовать в графиках почасовых отключений, будет обнародована позже на официальных ресурсах после получения соответствующего указания от НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения света – Хмельницкая область

Для потребителей категории промышленности и бизнеса Хмельницкой области 30 июня в период с 16:00 до 22:00 предусматривается возможность применения графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей), сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Для всех категорий потребителей Хмельницкой области в указанный период также возможно введение графиков почасовых отключений электроэнергии с 16:00 до 22:00 в объеме 1 очереди.

Там также обратили внимание, что в связи с динамичной ситуацией в объединенной энергетической системе Украины возможна корректировка указанных объемов ограничений.

Отключения света в Украине – последние новости

Генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко сообщил, что из-за аномальной жары в Украине резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. На этом фоне украинцам советуют заранее зарядить powerbank и другие гаджеты.

25 июня на левом берегу Киева были введены экстренные отключения света. В "Укрэнерго" тогда сообщили, что причиной отключений стала технологическая неисправность на одном из энергообъектов. Поэтому в некоторых районах Киева были введены аварийные отключения для всех категорий потребителей.

22 июня жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что таким образом в Украине фактически начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров.

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