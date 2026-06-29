Для ФОПов введут новые лимиты на переводы: банкир объяснил, к чему готовиться украинцам

Эксперт отметил, что проверки, как правило, проводятся только в тех случаях, когда операции не соответствуют профилю клиента.

В Украине введут поэтапные лимиты на переводы для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей с повышенным уровнем риска, что предусмотрено обновленным Меморандумом о прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По его словам, ориентировочно с 14 августа 2026 года для ФОП первой группы может действовать лимит на переводы в пределах Украины до 600 тысяч гривен в месяц, а для предпринимателей второй и третьей групп – до 3 млн грн. С 14 ноября 2026 года эти лимиты могут быть снижены до 400 тыс. грн для первой группы и до 1 млн грн для второй и третьей.

Мамедов подчеркнул, что ограничения будут касаться только клиентов с повышенным уровнем риска. По его словам, особое внимание банки будут уделять вновь созданным ФОПам, предпринимателям, которые длительное время не вели деятельность, а также юридическим лицам с признаками компаний-оболочек. В то же время это не означает, что каждый новый предприниматель автоматически будет считаться подозрительным.

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Он заверил, что для добросовестного бизнеса нововведения не должны создать проблем. Если предприниматель ведет прозрачную деятельность, платит налоги, официально оформляет работников и может подтвердить экономическое обоснование своих операций, новые лимиты не должны стать препятствием.

"Для предпринимателя главное – работать в белую. Без каких-либо исключений. Именно прозрачность бизнеса – это основа цивилизованного бизнеса. И таким предпринимателям вряд ли стоит беспокоиться о новых денежных лимитах", – отметил банкир.

Мамедов также объяснил, что финансовый мониторинг не означает автоматическую блокировку счетов из-за крупных платежей. Проверки, как правило, проводят только тогда, когда операции не соответствуют профилю клиента или у банка нет достаточной информации об их экономической сути.

Чтобы избежать блокировок, банкир советует предпринимателям использовать счет ФОП в соответствии с реальной хозяйственной деятельностью, не передавать счет другим лицам, хранить договоры, счета, активы, накладные и другие документы, которые могут объяснить происхождение средств и логику операций.

Он также подчеркнул, что в случае роста бизнеса и необходимости увеличения оборотов не стоит дробить платежи или распределять их между разными счетами, ведь это может выглядеть подозрительно. Вместо этого предприниматель должен обратиться в банк, объяснить необходимость более крупных операций и предоставить документы, подтверждающие реальную экономическую логику платежей.

Лимиты на банковские переводы – главные новости

В мае стало известно, что банки ужесточат ограничения на переводы для некоторых категорий предпринимателей. Соответствующие изменения предусмотрены обновленной редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Нововведения коснутся вновь созданных и неактивных индивидуальных предпринимателей, а также новых и неактивных юридических лиц с признаками рискованной деятельности.

В 2024 году НБУ подписал меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с рядом банков и профильными ассоциациями. Документ предусматривал введение лимитов на карточные переводы: с 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц; с 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц. При этом для клиентов, отнесённых к "высокому" уровню риска, лимит составляет 50 000 грн.

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