Путин ищет ответ на удары по Крыму и может пойти на серьезную эскалацию, - The Telegraph

НАТО должно реагировать на любые отчаянные действия со стороны Путина гораздо более решительно, чем тогда, когда он захватил полуостров, считает издание.

Украинские атаки по военной, энергетической и логистической инфраструктуре в оккупированном Крыму могут заставить российского президента Владимира Путина пойти на новые рискованные шаги. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Авторы отмечают, что Крым исторически был одной из главных точек конфликта России с соседями и Западом. После аннексии полуострова в 2014 году Москва фактически получила возможность закрепить контроль над территорией без серьезного военного ответа со стороны Запада.

Как напомнили в издании, тогда решение НАТО ограничиться санкциями и политическими заявлениями создало в Кремле впечатление, что незаконный захват украинской территории не повлечёт за собой серьёзных последствий.

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Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Украина активизировала удары по Крыму, используя, в частности, беспилотники, что значительно затруднило работу российской военной инфраструктуры на полуострове. Дошло даже до того, что на полуострове объявили чрезвычайное положение.

По словам авторов материала, хотя для Украины и ее партнеров такая ситуация может быть признаком эффективности украинских ударов и провала российской агрессии, главный вопрос заключается в том, как на это отреагирует Кремль.

В статье отмечается, что Путин уже столкнулся с проблемой потери информационного контроля над войной. Украинские дроны всё чаще поражают цели на территории России, в том числе даже в крупных городах, и российскому руководству становится сложнее убеждать население в "победоносном" ходе войны.

Главная обеспокоенность, как пишет The Telegraph, заключается в том, что российский президент может прибегнуть к опасной эскалации, например, усилить атаки на Киев или даже применить тактическое ядерное оружие.

"Лидеры НАТО, которые соберутся в Анкаре в следующем месяце, должны быть готовы к возможному противостоянию с Москвой – и это также касается Дональда Трампа", – отмечают в издании.

Ситуация в Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, удары по российской логистике во временно оккупированном Крыму являются частью многоступенчатой операции, которая длится годами, и одной из важных ее целей является Керченский мост, говорит пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по Крыму, привел к тому, что с полуострова уезжают тысячи машин. По мнению аналитиков Института изучения войны, среди беженцев, вероятно, есть российские туристы и жители оккупированного Крыма, российские военнослужащие и сотрудники служб безопасности, связанные с Черноморским флотом России, а также оккупационные чиновники. Эксперты предупредили, что отток этих групп населения из оккупированного Крыма может повлечь за собой демографические последствия, которые могут усугубиться, если ударная кампания Украины будет продолжаться.

В Крыму признали проблемы с топливом и электричеством. Недавно назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов опубликовал обращение к жителям, в котором заявил, что Крым переживает "непростое время". По его словам, наиболее сложной является ситуация с обеспечением топливом.

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