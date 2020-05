В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах потушили небоскреб Abbco Tower. Пожаром были охвачены все 48 этажей.

Открытого огня снаружи на здании не видно, пишут в соцсетях очевидцы с места происшествия и выкладывают фото и видео, сообщает ТСН.

Спасатели тушили огонь с помощью пожарных машин, гидрантов и дронов.

Пожар начался около 21:00 по местному времени во вторник, 5 мая. Были эвакуированы жители этого небоскреба, около 250 семей и пяти соседних. Квартал вокруг небоскреба в огне огорожен правоохранителями. На месте также дежурят медики.

В соцсетях сообщают о семи случаях незначительного отравления угарным газом - все живые, в основном это пожилые люди. Летальных случаев не зафиксировали.

Причину возгорания сейчас устанавливают. Также пока нет окончательной информации, есть ли жертвы - здание еще обследуют.

Fire in Sharjah UAE 60 story building people staying in the building. Expected number of casualties @mubasherlucman@samiabrahim@MoeedNjpic.twitter.com/vDV6UgeNW3