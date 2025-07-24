Если урожай моркови не радует, то не спешите все выбрасывать, возможно еще есть шанс исправить ситуацию.

Морковь, как корнеплод, непредсказуема - вы никогда не знаете, как она выглядит, пока не выкопаете ее. Иногда морковь тонкая, похожая на нитку или не впечатляющая в других отношениях.

Автор издания Better Homes and Gardens Лорен Ландерс рассказала, как улучшить урожай.

Почему морковь длинная и тонкая

Размер корнеплода варьируется от мелких мини-морковок в 2 дюйма или 5 сантиметров до крупной моркови для хранения, достигающей 12 дюймов или 30 см. Независимо от сорта, морковь обычно должна быть около 1,9 см в диаметре, когда вы ее собираете.

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Если корнеплоды моркови тоньше стандартных, то скорее всего это из-за:

слишком раннего сбора урожая;

температурного стресса;

неправильного полива;

бедной почвы;

слишком густой посев.

Как вырастить лучший урожай моркови

Сажайте в правильное время. Лучше всего сажать ее весной, как только почва станет пригодной для работы, или в конце лета, чтобы собрать урожай осенью. Морковь лучше всего растет при температуре 13-24°С, и весной ее можно высаживать каждые две-три недели.

Обеспечьте много солнца. По сравнению с большинством других культур, морковь относительно гибко относится к потребностям в освещении и растет как на полном, так и на частичном солнце. Ей необходимо не менее 6 часов прямого солнца в день (6-8 часов - идеальный вариант).

Обогащайте почву. Морковь лучше всего растет в богатой, рыхлой и хорошо дренированной почве с небольшим количеством песка и слегка кислым pH. Внесение компоста перед посадкой семян моркови помогут моркови лучше расти и давать более крупные корнеплоды. Если вы имеете дело с каменистой, плотной или тяжелой глинистой почвой, разрыхлите ее и внесите компост на глубину 12 дюймов или выращивайте морковь в приподнятых грядках или горшках глубиной 12 дюймов, заполненных богатой, рыхлой почвой или горшечной смесью.

Соблюдайте правила рассаживания. Сажайте семена моркови на глубину в 0,6 см рядами на расстоянии 30-45 см друг от друга. Когда морковь прорастет и ее верхушки достигнут высоты 2,5-5 см, проредите ножницами самые слабые ростки так, чтобы оставшиеся растения находились на расстоянии 7,5 см друг от друга.

Удобряйте правильно. Внесение в почву компоста перед посадкой моркови поможет стимулировать рост ваших растений. Но морковь обычно растет больше и лучше, если ее регулярно удобряют, начиная примерно через две-три недели после того, как верхушки моркови появятся из почвы. При подкормке используйте сбалансированное или низкоазотное удобрение.

Хорошо поливайте. Для хорошего роста моркови требуется около 2,5 см воды в неделю. Лучше всего поливать морковь с помощью систем капельного орошения и шлангов. Добавление мульчи, например соломы, вокруг растений изолирует почву от тепла и испарений.

Удаляйте сорняки. Сорняки могут конкурировать с морковью за пространство, питательные вещества и влагу и вызывать истончение корней.

Вовремя собирайте урожай. Морковь убирают примерно через 50-75 дней после посадки. В целом, морковь следует убирать, когда верхушки корнеплодов или "плечики" достигнут диаметра около 1,9 см.

Если вы сорвали пробную морковь, а она оказалась тоньше, чем вам бы хотелось, то это может быть признаком того, что ваша морковь еще не готова к уборке и ей нужно еще немного времени

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