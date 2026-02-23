Контингент во Львове не нужен: Зеленский ответил, где должны быть западные миротворцы

Он отметил, что на первой линии обороны никто не хочет находиться.

Размещение миротворческого контингента от союзников должно быть как можно ближе к линии боевых действий. Об этом в интервью BBC сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Франция и Великобритания могут выделить по бригаде, то есть это до 5 тысяч человек. При этом добавил, что есть сигналы и от других государств, которые готовы усилить Украину своим контингентом.

Зеленский подчеркнул, что в Украине хотели бы видеть миротворцев ближе к линии фронта. При этом президент Украины отметил, что если бы, в частности, Польша, которая еще не подтверждала свое присутствие, предложила разместить контингент во Львове, то Украине это не нужно.

Он подчеркнул, что наше государство ожидает присутствия партнеров там, где сохраняется угроза. При этом отметил, что ни одна страна не готова разместить свои войска на первой линии обороны.

"На первой линии никто не хочет стоять. Но украинцы хотели бы, чтобы рядом с ними были наши партнеры, и это логично", - подчеркнул Зеленский.

Западные миротворцы в Украине

Как сообщал УНИАН, министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине после достижения мирного соглашения. По его словам, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

Лондон уже выделил более 250 млн долларов на подготовку собственных вооруженных сил к потенциальному развертыванию. Средства будут направлены на модернизацию техники, средств связи и закупку оборудования для противодействия дронам.

Кроме того, Великобритания присоединилась к совместному производству украинского перехватчика беспилотников на базе искусственного интеллекта "Осьминог", который способен уничтожать дроны Shahed по более низкой стоимости.

