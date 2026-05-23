США отправляют в Польшу 5 тысяч военных: СМИ раскрыли, что это за бригада

Вашингтон подтвердил переброску в Польшу около пяти тысяч военнослужащих на фоне агрессивной риторики Кремля и ядерных учений РФ и Беларуси.

США все же перебросят в Польшу дополнительную бронетанковую бригаду в рамках ротации сил НАТО на восточном фланге. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отметив, что в страну прибудут около пяти тысяч американских военных.

Польский министр поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение и назвал Польшу "образцовым и железным союзником" Вашингтона.

Решение стало важным сигналом после нескольких недель неопределенности и опасений относительно возможного сокращения американского военного присутствия в Европе. В начале мая в США заговорили о возможном выводе пяти тысяч военных из Германии, а впоследствии появилась информация о приостановке переброски 2-й бронетанковой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии США в Европу.

Ситуация вызвала беспокойство в странах восточного фланга НАТО, особенно на фоне резкого усиления риторики Кремля в отношении стран Балтии, а также заявлений о территориальных претензиях к Финляндии и Норвегии. Из-за этого Варшава даже направила в Вашингтон специальную делегацию с участием заместителей министра обороны.

Дополнительную напряженность создало отсутствие официальных объяснений со стороны Пентагона, из-за чего начали распространяться предположения о возможном выводе американских войск из Польши. Эти заявления позже пришлось опровергать вице-президенту США Джей Ди Венсу.

В настоящее время, по официальной информации, в Польше планируют разместить сразу две американские бригады. Это происходит на фоне ядерных учений России и Беларуси, в ходе которых отрабатывается применение тактического ядерного оружия.

В то же время окончательно не подтверждено, останется ли в силе ранее объявленный план ротации американских подразделений в Европе. Среди возможных кандидатов на передислокацию в Польшу называют 2-й кавалерийский полк США, который сейчас базируется в Германии.

Одной из главных проблем остается ротационный характер пребывания американских войск. Бригады находятся на восточном фланге НАТО около девяти месяцев, что требует масштабной переброски техники и личного состава и создает дополнительную нагрузку для военных.

В Польше же настаивают на постоянном присутствии американских сил, поскольку страны восточного фланга НАТО считают именно физическое присутствие армии США главным фактором сдерживания России.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об увеличении американского военного контингента в Польше, связав это решение со своими доверительными отношениями с польским лидером Каролем Навроцким.

Бюро национальной безопасности Польши сообщило, что США перебросили в Польшу уже более 20% запланированного количества солдат и около 70% военной техники, предусмотренных в рамках изменений в ротации американских войск в Европе. В настоящее время продолжается ротация сил США, которую проводит 1-я кавалерийская дивизия из Форт-Худа в Техасе.

