Насколько далеко зашли эти обсуждения, пока сказать трудно, но игнорировать их нельзя, считают в ЕС.

В Кремле обсуждают сценарий возможного вторжения РФ в страны НАТО. Западные разведки имеют доказательства этого, рассказал в интервью Wyborcza еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"Я доверяю разведывательным службам. А немецкая разведка утверждает, что имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. А если они это обсуждают, планируют ли они нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам нужно относиться смертельно серьезно. Они действительно могут быть готовы к войне. Мы также должны быть готовы к ней и учиться не только на опыте украинцев, но и у россиян", - заявил он.

Кубилюс признал, что российская армия погрязла в Украине, и это никого в Кремле не устраивает. Вместе с тем он отмечает, что Россия адаптировалась к современной тактике ведения войны и производит огромное количество оружия.

Еврокомиссар добавил, что Украина готова помочь западным союзникам подготовиться к возможному российскому вторжению. Однако Кубилюс отмечает, что мало будет просто купить дроны-перехватчики и научиться ими управлять.

"Нам нужно научиться гибкости у украинцев. Посмотрите на их оборонную промышленность. Сейчас она базируется на стартапах. Но они не просто производят... оборудование; они наблюдают за его использованием на поле боя и постоянно его совершенствуют. Компании, производящие беспилотники, на самом деле имеют собственные батальоны беспилотников. Поражает, как украинцы освободились от бюрократических структур перед лицом российской атаки", - отметил еврокомиссар.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон призвал британцев "отойти от мирного мышления" и начать уже готовиться к большому конфликту. Готовиться в частности на бытовом уровне, например, запастись свечами.

Также мы рассказывали, что страны НАТО направляют свои увеличенные военные бюджеты на модернизацию и расширение танкового парка, хотя война в Украине уже привела к значительному снижению роли бронированной техники.

