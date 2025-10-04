'Не готовы к следующей войне': НАТО делает ставки на танки, несмотря на опыт в Украине, - BI

Война в Украине показала слабости бронетехники, однако НАТО инвестирует в ее модернизацию.

Несмотря на то, что дроны все чаще превращают танки и бронетехнику в горящие обломки на украинском фронте, страны НАТО активизируют закупки и модернизацию тяжелой бронетехники - готовясь к возможному расширению конфликтов в Европе, пишет Business Insider.

На кадрах с фронта дешевые FPV-квадрокоптеры врезаются в открытые люки танков и вызывают взрывы; разбитые корпуса техники лежат вдоль дорог и на полях. По данным открытых трекеров и аналитических центров, тысячи транспортных средств уничтожены, многие из них - в результате атак дронов. Несмотря на это альянс и отдельные государства делают большие инвестиции в бронетехнику.

Какие страны покупают танки

За последний год около полдюжины союзников объявили о крупных закупках:

Швеция и Чехия приобрели по 44 танка Leopard 2A8;

Нидерланды - 46 единиц;

Хорватия - 50;

Польша заявила о покупке 180 южнокорейских K2 Black Panther;

Литва впервые в истории закупает танки в ответ на войну в Украине.

Германия также перевооружает и развертывает Leopard 2A8 в рамках новых бригад, а европейские оборонные компании объявили об инвестициях и совместных проектах по разработке новых моделей бронетехники.

Почему НАТО не отказывается от танков

Эксперты отмечают: хотя дроны существенно изменили характер современных боев и снизили эффективность классической бронетехники в условиях изнурительных, статических фронтов, танки все еще выполняют критические задачи - шоковый эффект, дальняя огневая поддержка и способность захватывать и удерживать территорию.

"Все готовятся к прошлой войне и никогда не готовы к следующей", - отметил Джеффри Эдмондс из Центра военно-морского анализа, добавляя, что было бы ошибкой считать, что следующая война будет идентична украинской.

Полковник Гэмиш де Бреттон-Гордон, бывший танковый офицер британской армии, признает, что дроны снизили эффективность танков. В то же время он и другие специалисты указывают, что альянс имеет технологические и огневые преимущества - включая авиацию F-35 и другие средства - которые позволяют по-другому применять танки и защищать их от угроз сверху.

Адаптация и модернизация

Производители и армии работают над модернизацией танков под угрозу беспилотников: новые модификации Leopard 2A8 включают элементы защиты от дронов, а также разрабатываются системы радиоэлектронной борьбы и другие средства активной защиты. Одновременно появляются попытки создать "большие" европейские проекты главного боевого танка следующего поколения.

Скотт Бостон из RAND подчеркивает, что обе стороны на фронте держат танки на определенном расстоянии от линии соприкосновения и дополнительно бронируют машины, чтобы повысить их живучесть против FPV-дронов.

Танки на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, на фронте меняется тактика использования бронетехники из-за того, что ведется война дронов, и поэтому танки на поле боя стали очень уязвимыми.

Военный эксперт, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк пояснил, что сейчас российские танки работают с закрытых, замаскированных позиций как артиллерия.

"По сути, сейчас танк у врага, да и у нас тоже, работает как гаубичная артиллерия, потому что танк - это очень уязвимая техника", - отметил эксперт.

