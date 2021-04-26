Министр здравоохранения Казахстана уже получил укол в прямом эфире.

В понедельник, 26 апреля, Казахстан представил вакцину от коронавируса собственного производства, а министр здравоохранения этой страны получил укол в прямом эфире.

QazCovid-in, также известная как QazVac, представляет собой вакцину с двойным вводом, отметили медики, пишет НВ.

Государственная телекомпания «Хабар» сообщила, что 50 тысяч доз вакцины, разработанной Государственным научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности, были распределены по всей стране.

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Министр здравоохранения Алексей Цой сказал, что он почувствовал себя «хорошо» после укола, и сказал, что правительство ведет переговоры с партнерами в Турции о производстве будущих партий вакцины.

В пятницу в Твиттере президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение страны, как «одного из немногих государств» с разработкой и производством национальной вакцины.

Казахстан стал первой страной (кроме РФ), которая произвела в начале этого года российскую вакцину Sputnik V, и российский препарат был основным в кампании по массовым вакцинациям в стране с населением почти 19 миллионов человек.

Министр сообщил, что «каждый 20-й гражданин Казахстана был вакцинирован от коронавируса с момента начала кампании в феврале».

По состоянию на 26 апреля в Казахстане зарегистрировано 309 116 случаев коронавируса и 3570 смертей.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко