На баннере также изобразили флаги Чехии и Украины.

В пятницу, 28 октября 2022 года, на здании Министерства внутренних дел Чехии появился баннер с изображением президента России Владимира Путина в мешке для трупов на фоне флагов Украины и Чехии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в Twitter.

"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. А еще мы знаем, кто наш враг, и не дадим ему украсть понятие патриотизма или нашего флага", – добавил Ракушан.

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Война в Украине: как помогает Чехия

С началом полномасштабной войны против Украины Чехия приютила сотни тысяч украинских беженцев и помогает украинским военным вооружением.

В начале октября 2022 года стало известно, что правительство Чехии одобрило поставки в Украину тяжелого вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Чешское государство уже предоставило Украине помощь на 4,2 миллиарда долларов.

Кроме того, чешское правительство приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан, а также о поддержке обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Цель таких ограничений – оказать давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию против Украины, и обеспечить безопасность Чехии.

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