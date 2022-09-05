В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что пророссийские митинги, которые состоялись в воскресенье, не смогут пошатнуть дружбу между Украиной и Германией и Чехией.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осуждает пророссийские митинги в Кельне и Праге, направленные против Украины.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в соцсети Facebook.

"Украинская сторона благодарна жителям Кельна и Праги, которые выступили против пророссийских митингов в воскресенье", - заявил Николенко. Видео дня

Он напомнил, что "митингующие" требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.

"Звучали призывы, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, а также объявлялся сбор средств в поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе", - отметил спикер.

Как заявил Николенко, проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо.

"Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и унизить честь и достоинство украинцев, которые ценой своих жизней отстаивают свободу в Европе", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что в Украине нет сомнений в солидарности абсолютного большинства немцев и чехов с украинцами, которые предоставили сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии.

"Акции, которые состоялись в воскресенье, не смогут пошатнуть дружбу между Украиной и Германией, а также Чехией, поддержку которых мы высоко ценим", - убежден спикер.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Кельн 4 сентября прошел митинг, на котором около 2 тыс. россиян выражали антиукраинские настроения. А в Праге на акцию против санкций в отношении РФ и поставок оружия Украине, по разным оценкам, вышли от 50 до 70 тыс. человек.

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