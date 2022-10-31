Это ответ на акции, на которых людей пугают тяжелой зимой.

В Праге десятки тысяч людей вышли на Вацлавскую площадь с акцией "Чехия против страха".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди держали в руках флаги Чехии, Украины и ЕС. Также они нарисовали плакаты с призывами к миру.

Видео дня

Организаторы хотели показать, что Чехия может справиться с кризисом, если будет держаться вместе.

К участникам акции обратился известный чешский актер и драматург Иржи Сухи. Он призвал людей помнить: пока чехов пугают тьмой и морозами, украинцев пугают смертью.

Первая леди Украины Елена Зеленская записала видеообращение, в котором поблагодарила народ Чехии за поддержку.

"Мы не дадим России погрузить нас и весь мир во тьму. В ту самую тьму, в которой сама она живет уже много лет", - сказала она.

В пятницу в Праге прошел митинг против антироссийских санкций. Его участники требовали провести досрочные выборы и начать переговоры с РФ о поставках газа.

Протесты в Чехии

Как сообщал УНИАН, ранее в Праге на акцию против санкций против России и поставок оружия Украине вышли от 50 до 70 тысяч человек.

Тогда в МИД Украины осудили проведение таких акций, но заверили, что они не смогут поколебать дружбу между Украиной и Чехией.

Недавно Владимир Зеленский присвоил Праге почетный знак отличия "Город-спаситель".

Также напомним, что на здании Министерства внутренних дел Чехии недавно появился баннер с изображением Путина в мешке для трупов.

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