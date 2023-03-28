Это якобы нужно для укрепления безопасности и обороноспособности государства.

В Беларуси назвали размещение российского ядерного оружия на территории государства "вынужденными ответными мерами" по укреплению обороноспособности и безопасности. Якобы этот шаг никак не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Такое заявление опубликовали на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси. Представители ведомства написали: "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение беларусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО".

В МИД добавили, что такие действия нельзя назвать "новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав". Дипломаты Беларуси сослались на НАТО, где "давно существует практика совместных ядерных миссий". Согласно заявлению ведомства, на территории стран-членов Альянса якобы размещены 150 единиц тактического ядерного оружия США и 250 самолетов для его применения. Никаких доказательств в пользу этой статистики в МИД не предоставили.

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Отдельно в ведомстве "призвали всех партнеров" отказаться от "конфронтационной риторики и раскручивающейся спирали гонки вооружений" ради "конструктивного и взаимоуважительного диалога, направленного на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере".

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе сообщил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Комплекс ОТРК "Искандер" отправят в специальное хранилище, которое должны достроить до 1 июля. Кремлевский диктатор сослался на действия США. Якобы этот шаг повторяет политику Штатов относительно размещения ядерного оружия.

Страны Европы отреагировали на заявление Путина. Латвия назвала Беларусь очередным военным округом РФ, а Германия обвинила государство-агрессора в "ядерном запугивании". В Еврокомиссии пообещали ответить санкциями на размещение "Искандера" в Беларуси.

Глава "Слуги Народа" Давид Арахамия назвал планы РФ эскалацией угрозы со стороны РБ. Он допустил, что Украине может понадобиться дополнительная мобилизация, которая укрепит оборону на границе с Беларусью.

А в Главном управлении разведки угрозы Путина назвали попыткой повысить ставки. Однако США и ЕС не ведутся на этот шантаж.

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