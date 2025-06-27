Их выбирали режиссеры и актеры со всего мира.

Известное издание The New York Times опубликовало список ста лучших фильмов XXI века.

Кстати, выбирали эти ленты более 500 влиятельных режиссеров, актеров и других известных имен в Голливуде и во всем мире. Они отдавали свои голоса за кинокартины, которые вышли на большие экраны с 1 января 2000 года.

Интересно, что на первом месте оказалась лента "Паразиты", которая вышла в 2019 году. Это южнокорейский драматический триллер режиссера Пон Чжун Хо, который получил признание критиков и зрителей, а еще собрал многочисленные награды.

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Последнее, 100 место, в списке заняла кинокартина "Суперперцы" - американский комедийный фильм о подростках 2007 года.

Первая десятка лучших фильмов по версии The New York Times

"Паразиты"

"Малхолланд Драйв"

"Нефть"

"Любовное настроение"

"Лунный свет"

"Старикам здесь не место"

"Вечное сияние чистого разума"

"Прочь"

"Унесенные призраками"

"Социальная сеть"

Напомним, ранее были названы самые популярные сериалы 2024-2025 годов.

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