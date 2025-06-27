Он снова критикует Запад и хвалит Трампа.

Российская Федерация готова к новому раунду переговоров с Украиной, делегациям осталось согласовать время и место проведения встречи.

Об этом после поездки в Минск заявил журналистам кремлевский правитель Путин. По его словам, главы переговорных групп находятся в постоянном контакте и созваниваются друг с другом. Темой новой встречи будут составленные ранее меморандумы, хотя противоположное содержание документов и "было ожидаемым".

Глава Кремля заявил о готовности передать Украине еще три тысячи тел павших защитников. Также он сказал, что Россия хочет завершить войну против Украины "с нужным для себя результатом".

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Не забыл Путин и раскритиковать западные страны, обвинив их в агрессии. По его словам, те "поощряли сепаратизм и терроризм по принципу "все хорошо, если это против России". Также он заявил, что западные страны не могут отказаться от энергоносителей из РФ:

"Запад все время хоронит Россию, но сами скоро сдохнут там".

В то же время о президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе Путин высказался комплиментарно. Он сказал, что очень уважает политика и верит в искренность его усилий прекратить войну.

"У РФ и США хорошие перспективы в экономическом взаимодействии, американский бизнес сигнализирует о желании вернуться на российский рынок", - добавил он.

Переговоры с Россией

Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся 2 июня в Стамбуле. Встреча прошла при посредничестве Турции

Россия представила документ с собственными условиями по прекращению огня. Москва хочет, что Украина отдала ей четыре области и признала аннексию Крыма, а также требует демилитаризации страны.

Украина настаивает на 30-дневном безусловном прекращении огня и гарантиях безопасности.

В ходе встречи стороны договорились об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Уже прошло несколько раундов таких обменов.

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