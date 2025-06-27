Также речь идет о продвижении возле еще трех сел.

Российская армия оккупировала три населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState в Telegram.

"Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное", - сказано в сообщении.

Все три населенных пункта расположены в Донецкой области.

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Также отмечается, что враг продвинулся возле села Ялта, в Веселом и Степном.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что побывал с рабочей поездкой на Покровском направлении, где россияне создавали наиболее численную группировку из около 111 тысяч личного состава. Он отметил, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта российско-украинской войны. По его словам, там ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений.

Главком рассказал, что противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области. При этом отметил, что хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью, для достижения психологического эффекта, чтобы воткнуть свой флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе".

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