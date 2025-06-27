Депутат Михаэль Келлнер заявил, что трубопроводы в Германии или Европе не должны принадлежать компаниям из России или США.

Германия рассматривает возможность изменения законодательства о внешней торговле, чтобы предотвратить поглощение компании, управляющей газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Берлин пытается предотвратить возобновление импорта российского газа.

Издание Reuters пишет, что немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что будет препятствовать введению в эксплуатацию "Северный поток-2", но на данный момент у страны нет юридических возможностей, чтобы предотвратить продажу активов, принадлежащих российскому "Газпром".

В парламентском ответе от 24 июня министерство экономики Германии заявило, что правительство обсуждает возможность внесения поправки в закон о внешней торговле в течение текущего законодательного периода, поскольку в настоящее время он не предусматривает какого-либо контроля инвестиций в случае поглощения.

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Бывший государственный секретарь министерства экономики и депутат от партии "Зеленые" Михаэль Келлнер заявил, что правительство должно устранить эту лазейку.

"Трубопроводы в Германии или Европе не должны принадлежать российским или американским компаниям", - заявил он.

Справка УНИАН. Газопроводная система "Северный поток" состоит из двух двойных трубопроводов через Балтийское море в Германию и была крупнейшим маршрутом поставки российского газа в Европу, способным доставлять 110 миллиардов кубометров газа в год.

Вторая линия "Северный поток-2" была завершена в 2021 году. Она так и не была введена в эксплуатацию из-за ухудшения отношений между Россией и Западом и в 2022 году одна из веток трубопровода была повреждена взрывом.

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В ноябре The Wall Street Journal сообщил, что американский инвестор Стивен Линч пытается приобрести Nord Stream 2

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