Аналог советского "Урагана", но с увеличенным калибром утилизирован на Новопавловском направлении.

На фронте зафиксирован довольно "курьезный" случай, когда вражеская реактивная система залпового огня (РСЗО) отработала по своей же кабине, где находился экипаж. Произошло это с небольшой помощью украинских дронщиков батальона "Рейд", сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что на Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили реактивную систему залпового огня М1991 производства КНДР, которую использует российская захватническая армия.

"Пилот попал ударным БПЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и прошил кабину экипажа, а дальше сдетонировал весь боекомплект", - сказано в сообщении.

Видео дня

При этом публикуется видео, на котором снято феерическое уничтожение вражеской техники.

Для справки. М1991 - это северокорейский аналог советской РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром - 240 мм вместо 220 мм - и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении России было подтверждено на видео в апреле 2025 года.

Северокорейское оружие у россиян

Как сообщал УНИАН, россияне имеют на вооружении несколько различных типов северокорейских артиллерийских систем.

В январе 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил о том, что Россия получила от КНДР 120 единиц РСЗО и вскоре должна получить еще столько же единиц техники.

В мае 2024 года КНДР демонстрировала испытания своей M1991. Она способна вести огонь неуправляемыми снарядами с боевой частью массой ориентировочно 90 кг.

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