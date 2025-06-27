Депутаты предлагают закрепить запрет на аборты в Конституции.

Депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют на законодательном уровне запретить аборты в Украине в связи с демографическим кризисом.

Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, премьер-министру Денису Шмыгалю было принято сегодня во время очередной сессии.

Депутаты отмечают, что сейчас в Украине - демографическая катастрофа. Они обращают внимание на шокирующие статистические, демографические данные количества населения Украины, войну, миграцию, количество разводов и коэффициент рождаемости 0.7 при допустимом 2.13 на семью.

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"В Украине, к сожалению, за годы независимости государства сделано огромное количество абортов. Из-за легального статуса абортов стало слишком много, что имеет необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины... Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - говорится в обращении.

В связи с этим избранники требуют от руководства государства на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции.

Также среди требований: восстановление Министерства семьи Украины; создание условий, которые бы побуждали семьи становиться многодетными; увеличение размера материальной помощи при рождении ребенка (первого - 100 тыс. грн., второго - 200 тыс. грн., третьего и каждого последующего - 300 тыс. грн); введение программы обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья семьям, где родилось пятеро и более детей.

Ухудшение демографической ситуации в Украине

В Украине резко ухудшилась демографическая ситуация из-за полномасштабного вторжения России.

По данным Международного валютного фонда, население Украины в 2025 году составляет 32,9 млн человек. В учреждении отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество украинцев ежегодно уменьшалось. Например, в довоенный 2021 год в Украине насчитывался 41 млн жителей.

В исследовании Киевской школы экономики (KSE) говорится о том, что население Украины к 2100 году может сократиться до 15,2 млн человек. При более негативном сценарии в стране останется менее 10 млн человек.

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