Тарас Креминь прокомментировал скандальное выступление артиста.

Скандальное выступление Андрея Данилко, который известен по сценическому образу Верки Сердючки, долгое время обсуждали украинцы. Концерт в столице, на котором артист пел свои русскоязычные песни, вызвал возмущение среди звезд и подписчиков. Более того, на певца подавали жалобу, но уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень все же расставил точки над "і" в этом деле.

По словам государственного деятеля, Данилко не получит наказания, ведь это не противоречит действующему законодательству.

"До 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Потом закон заработал, но процесс, так сказать "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения. Именно тогда наши артисты перешли на выступления на украинском и начали сбор средств для ВСУ", - сказал Тарас Кремень в интервью для Главком.

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Он также добавил, что после начала полномасштабного вторжения Данилко постоянно помогает военным, однако иметь русскоязычные песни в репертуаре ему не запрещается.

"Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", - пояснил государственный деятель.

Что известно о скандальном выступлении Верки Сердючки

13 июня Верка Сердючка выступала в столице. На сцене артист исполнил свои старые хиты на русском языке, чем вызвал возмущение у украинцев. После этого публично прокомментировала концерт блогер Елена Мандзюк и певица Ирина Билык, которая посоветовала коллеге попробовать перевести песни на украинский язык.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - сделала заявление после скандального выступления артиста на русском языке.

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