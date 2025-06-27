К счастью, артистка смогла побороть онкологическое заболевание.

Известная украинская певица Камалия, которая ранее впервые рассказала о борьбе с раком груди, поделилась новыми подробностями. В частности, она призналась, как удалось обнаружить онкологическое заболевание.

Артистка подчеркнула, что это произошло совершенно случайно. Бывший муж Мохаммад Захур уговорил ее пройти обследование после того, как они переболели ковидом.

"Захур уговорил меня поехать в Германию на полное обследование. А там на компьютерном исследовании что-то показало, что надо проверить в совершенстве этот участок тела. И потом, когда я мылась в душе, то нащупала что-то похожее на фасолинку. А ее не было раньше! Я пошла на МРТ с контрастом. И мне сказали врачи: "Мы подозреваем, что это онкология", - отметила певица в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Камалия обратилась к украинским врачам, которые начали готовить ее на операцию. Однако, до начала хирургического вмешательства опухоль успела увеличиться.

"Пока 10 суток меня готовили к этой операции, она выросла на три сантиметра. Это была карцинома, которая очень быстро растет и убивает. Я не знаю, какие ангелы-хранители меня охраняют, но мне обнаружили это на первой стадии. Мне также удалили лимфоузлы", - добавила певица.

Сейчас, по словам исполнительницы, она каждые полгода проходит обследование и контролирует состояние своего здоровья.

Напомним, ранее Камалия упала с лошади и рассказала, из-за чего это случилось.

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