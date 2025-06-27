Компания УК "Ветряные парки Украины" объявила о намерении присоединиться к восстановлению моста, разрушенного в Мукачевском районе Закарпатья, на автодороге государственного значения Т-07-10. Участие в восстановлении станет примером одного из первых государственно-частных партнерств в сфере критической инфраструктуры после принятия соответствующего законодательства.

Обвал моста на автодороге государственного значения произошел 24 июня вблизи сел Подполозье и Ждениево. Возведен он был еще в 1962 году. Сейчас же металлическая конструкция, длиной 34 метра, полностью разрушилась. По словам председателя Мукачевской районной военной администрации Сергея Гайдая, инцидент произошел без пострадавших - на момент обвала мост был пустым.

"В Мукачевском районе обвалился мост. Разрушение произошло на автодороге государственного значения Нижние Ворота - Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево. Без пострадавших, слава Богу. В момент обвала путепровод был пустым", - отметил Гайдай.

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Учитывая слаженную работу служб, уже открыта временная переправа через реку Ждениевка, а патрульная полиция разработала маршруты альтернативного проезда. Изоляция нескольких населенных пунктов громады, среди которых Збины, Щербовец, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока, длилась недолго.

На фоне чрезвычайной ситуации частный сектор показывает пример инициативности и ответственности. Релоцированная из Краматорска компания УК "Ветряные парки Украины", которая с 2022 года работает в регионе над реализацией ветроэнергетического проекта, заявила об участии в восстановлении моста.

"Когда в 2022 году мы были вынуждены релоцировать нашу группу компаний в Закарпатье из-за войны, мы почувствовали мощную поддержку на всех уровнях - от центральной, областной власти до местных общин и органов самоуправления", - прокомментировал Владислав Еременко, CEO "УК "Ветряные парки Украины" и "Френдли Винд Технолоджи", подчеркнув: соответственно в кризисный момент компания не может стоять в стороне от трудностей Ждениевской общины.

Решение акционеров компании о приобщении к восстановлению моста Еременко называет не просто деловым шагом, а примером последовательной позиции "ответственного бизнеса, который не перекладывает ответственность, а сам инициирует помощь": "Мы убеждены: новый мост в Ждениевской громаде будет не только современным и безопасным, но и станет символом единства усилий бизнеса, государства и общества в сложные времена. Именно так мы вместе восстанавливаем страну и закладываем фундамент ее устойчивого развития".

Стоит заметить, что в мае Верховная Рада Украины принялазаконо государственно-частном партнерстве в сфере инфраструктуры, что открывает правовые рамки для привлечения бизнеса к проектам государственного значения. Восстановление моста на Т-07-10 может стать одним из первых примеров практической реализации таких партнерств.

Новое законодательство создает возможность для предприятий, работающих в громадах, не только вкладывать в производство, но и поддерживать инфраструктурное развитие регионов.

Участие компании в восстановлении разрушенного моста - инфраструктурная инициатива от "Ветряных парков Украины", организованная уже не впервые. Весной при поддержке бизнеса удалось начать ремонт критически важного участка той жедорогиТ-07-10, проходящей через Ждениево, Подполозье и Збины. Десятки километров автодороги находились в аварийном состоянии, а местная громада не имела финансовых возможностей для полноценной реконструкции. Однако, к счастью, именно благодаря сотрудничеству с ответственной компанией удалось найти эффективное решение кризисного вопроса.

"Мы работаем здесь, реализуем энергетический проект, общаемся с людьми - и чувствуем ответственность действовать, когда возникает общая проблема", - подчеркнул Еременко.