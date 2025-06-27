Британский премьер говорит, что хотел поддержать президента.

Премьер-министр Великобритании поделился воспоминаниями о дне, когда встречал украинского президента Владимира Зеленского после скандала в Белом доме.

В интервью The Times он рассказал, что намеренно пошел на встречу президенту Украины, чтобы поддержать его после громкой ссоры с новым лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Речь идет о визите, который состоялся 1 мая:

"Обычно я бы подождал на ступеньке, чтобы поздравить его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и обнял его. Также поэтому я провел его к машине в конце - я хотел, чтобы он знал, что не покидает мой дом один".

Скандальная ссора в Белом доме

Напомним, 28 февраля Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели с Зеленским встречу, которая быстро переросла в эмоциональную перепалку.

Видео дня

Украинского лидера обвинили в неуважении и неблагодарности, а также заявили, что он "играет с войной". Также Трамп заявил, что Украина не имеет рычагов влияния в переговорах с Российской Федерацией.

В ответ Зеленский ответил, что не играет в игры, а его страна нуждается в сильных гарантиях безопасности от Запада. В результате встреча была прекращена, а украинская делегация была вынуждена покинуть Белый дом.

После ссоры Зеленский отправился в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время встречи было заключено соглашение о совместном производстве дальнобойных дронов.

Кроме того, в тот день Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

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