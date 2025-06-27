От топ-чиновника требуется уплатить большой денежный залог и выполнить другие обязательства.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышеву по делу о злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупных размерах.

Согласно озвученному судьей постановлению, Чернышеву назначен залог в размере 120 миллионов 2 тысяч 668 гривен. Срок действия меры - 2 месяца, то есть до 27 августа этого года.

Таким образом ходатайство детективов НАБУ удовлетворено частично.

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На Чернышова также возложен ряд обязательств, в частности: являться по каждому требованию к детективу, прокурору, суду; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; не выезжать с территории Украины без разрешения следователя прокурора или суда; воздерживаться от общения с подозреваемыми в уголовном производстве, а также со свидетелями.

Залог необходимо внести в течение 5 дней со дня избрания меры пресечения.

Еще в ходе заседания, которое транслировали онлайн, Чернышов заявил, что не сможет выплатить залог в размере 120 миллионов гривен, ведь все его счета были заблокированы. По словам чиновника, он никуда не планирует бежать из Украины. Однако отметил, что командировки и встреча с украинцами за рубежом является неотъемлемой частью его работы.

Дело Чернышова: что надо знать

Как сообщал УНИАН, следствие утверждает, что в период с 2020-го по 2022 год, когда Чернышов был министром развития общин и территорий, он способствовал застройщику, за что получал неправомерную выгоду. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В НАБУ отметили, что за успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м.

НАБУ и САП направили в ВАКС ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Кроме того, следователи обратились в суд с ходатайством о его отстранении от должности.

Сам Чернышов во время заседания отметил, что подозрение "не имеет под собой никаких объективных оснований", что речь идет о событиях трехлетней давности, а также, что его ни разу не вызывали по этому поводу в НАБУ.

В частности, говоря о "скидках на инвестиционные договоры для определенных физических лиц", он заверил: "Я никаких скидок не получил, не получу и не планирую получать. Эти квартиры, эти инвестиционные договоры меня лично не интересуют, я не имею в них никакой потребности и никогда не имел".

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