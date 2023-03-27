Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что РБ стала местом для базирования российских военных.

Намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие подтверждают, что страна стала очередным военным округом РФ. Евросоюз должен ужесточить санкции против агрессора и режима Лукашенко.

Такой комментарий дал Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси подтверждает, что Беларусь стала просто еще одним военным округом для вооруженных сил ВС РФ. Евросоюз и Группа семи должны применить больше санкций против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в уже примененных ограничениях".

Литва также намерена требовать ввести новые санкции ЕС против государства-агрессора. Это будет ответ на ядерные шаги России на территории Беларуси.

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Размещение тактического ядерного оружия РФ в Беларуси: что известно

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о подготовке на территории РБ хранилища для ядерного оружия. Объект должны построить до 1 июля. По словам президента России, государство-агрессор действует в этом плане по аналогии с США.

После заявления Путина Украина в срочном порядке созвала заседание Совбеза ООН относительно действий РФ.

Германия и несколько других европейских стран обвинили Россию в "ядерном запугивании". А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил новыми санкциями.

Беларусские пропагандисты обрадовались размещению тактического ядерного оружия на территории страны и заговорили об ударах по европейским городам.

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