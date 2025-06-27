Также поручено обеспечить финансирование разработки и закупки различных видов вооружений.

Президент Владимир Зеленский поручил проработать в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы вопрос об увеличении денежного обеспечения военнослужащих.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" президент ввел в действие своим указом (433/2025).

Кроме этого, правительству поручили обеспечить первоочередное финансирование по таким направлениям, как разработка и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения, беспилотных комплексов и роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и тому подобное.

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Также поручено обеспечить своевременное и полное финансирование на содержание личного состава сил безопасности и сил обороны Украины, а также реализацию социальных гарантий.

Выплаты военным

Как писал УНИАН, сейчас минимальный размер денежного обеспечения военного составляет 20130 гривень.

При этом на размер денежного обеспечения влияют факторы, за которые военным ежемесячно начисляют надбавки (должность, воинское звание, продолжительность, интенсивность и условия военной службы и т.д.).

Если защитники выполняют специальные боевые задачи против противников на передовой, то им должны доплачивать 100 тысяч гривень. В эту сумму не входит оклад, поэтому совокупная зарплата военных еще больше.

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