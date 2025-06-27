Украина нанесла удар по аэродрому с тактической авиацией РФ в Волгоградской области, поразив "Сушки" и места ремонта боевых самолетов.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в операции участвовали подразделения Сил специальных операций, Службы безопасности и другие составляющие Сил обороны. По предварительной информации, поражены четыре единицы российской авиационной техники, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

В Генштабе напомнили, что российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции:

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"Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

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