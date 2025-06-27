Кирилл Буданов почтил память погибшего Героя Украины разведчика Максима Шаповала

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов посетил могилу погибшего друга и побратима Максима Шаповала для почтения памяти. Об этом говорится на его странице в сети Facebook.

В своем посте Буданов отметил, что Шаповал командовал легендарным 10-м отдельным отрядом спецназначения ГУР МО Украины. Именно он подготовил новую генерацию офицеров-разведчиков. Вышколенные им бойцы воплощают его характер, выдержку и разведывательный инстинкт в каждой современной операции по обороне нашей Родины.

Его группа первой зашла на территорию Донецкого аэропорта. Это было начало истории "киборгов", которая доказала, что украинский дух сильнее бетона.

Видео дня

Военные разведчики под командованием Шаповала ходили в успешные глубокие рейды в тыл противника, ликвидировали вражеских командиров и срывали планы вражеских спецслужб. Именно под его руководством уничтожили одного из кураторов вражеских диверсий в Украине - полковника ФСБ Черкашина.

"Для нас он - навсегда в строю. Честь и слава Герою Украины Максиму Шаповалу!" - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, 27 июня 2017 года российские спецслужбы совершили в Киеве теракт во время которого погиб легендарный украинский разведчик Максим Шаповал. Несмотря на то, что на момент гибели ему было всего 38 лет, он стал олицетворением новой генерации украинской военной разведки - профессиональной, решительной, эффективной.