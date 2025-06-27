Если американцы будут воевать с Китаем так, как они воевали с Ираном в этом месяце, то лучше им уже сейчас начать изучение китайского.

В ночь на 23 июня Иран совершил символическую атаку, запустив 14 баллистических ракет по почти пустой американской авиабазе "Аль-Удейт" в Катаре. Для противодействия этому удару были задействованы две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. И отстрелялись американские зенитчики настолько щедро, что украинские военные могли бы только позавидовать такому отношению к боекомплекту.

Как пишет Defense Express, точное количество выпущенных зенитных ракет осталось неразглашенным, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэвид Кейн отметил, что это был "самый масштабный залп комплексов Patriot" в истории американских Вооруженных сил.

По информации портала The War Zone, при типичном применении систем Patriot для перехвата одной вражеской ракеты обычно запускают от двух до четырех ракет-перехватчиков. Это позволяет предположить, что во время инцидента против 14 иранских ракет могло быть выпущено от 28 до 56 зенитных ракет.

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"В данном случае возникает вопрос не только о том, было ли целесообразно использовать столь объемный ресурс для защиты почти пустого объекта. (...) Здесь также возникает вопрос о том, что если американские военные так и дальше будут "щедро" расходовать противобаллистические ракеты к Patriot, то насколько им хватит доступного ресурса", - замечает Defense Express.

По имеющимся оценкам, американский оборонно-промышленный комплекс сейчас способен выпускать примерно 650 противобаллистических ракет-перехватчиков PAC-3 MSE в год. Если американцы всегда будут стрелять так, как они стреляли на пустой базе в Катаре, этого объема производства достаточно для перехвата лишь от 125 до 230 баллистических ракет в год - и это в условиях непрерывного производства.

"Что в частности очерчивает и такую перспективу - если США в обозримой перспективе окажутся втянутыми в более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, то это обострит проблему дефицита ракет к ЗРК Patriot до вообще невиданного уровня", - резюмируют аналитики.

12-дневная Ирано-Израильская война: оружие

Как писал УНИАН, во время короткой войны Иран и Израиль обменялись серией воздушных ударов. И хотя обе стороны заявили о своей победе и разгроме противника, статистика потерь, собранная независимыми аналитиками, свидетельствует о несопоставимо более высоких потерях Ирана.

Также мы рассказывали, что для удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана армия США использовала самую большую неядерную бомбу в мире - GBU-57. Вероятно, у Пентагона их не более нескольких сотен.

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