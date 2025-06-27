Это первые результаты работы международной группы ученых, которые картографируют места захоронения ядерных отходов на дне океана.

Международная группа исследователей обнаружила более тысячи контейнеров с ядерными отходами на дне Северо-Восточной Атлантики. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что исследовательская группа в июне начала экспедицию на научном судне L'Atalante, целью которой является выяснение текущего состояния захороненных на дне океана контейнеров и оценить их влияние на морскую среду.

Над проектом сейчас работает группа из более 20 ученых, которые собирают образцы морской воды, донных осадков и живых организмов. Для наблюдений используется автономный подводный аппарат Ulyx, оснащенный передовой 3D-камерой и системой эхолокации, что позволяет фиксировать объекты даже на несколько километров в глубину.

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Как отмечает Bild, практика сброса ядерных отходов в мировой океан существовала почти полвека - с 1950-х годов и до международного запрета в 1993 году. Считалось, что глубокие и отдаленные участки морского дна являются безопасными местами для хранения таких материалов.

Наиболее активно эта практика применялась в зонах со стабильной геологической структурой. Согласно оценкам экспертов, только в одном регионе Атлантики может находиться до 200 тысяч подобных контейнеров - на глубинах от трех до пяти километров.

Точное расположение и состояние большинства этих захоронений остается неизвестным. Некоторые контейнеры свалены в кучи, другие валяются поодиночке. Именно поэтому новое исследование имеет стратегическое значение: оно позволит понять, есть ли реальные угрозы утечки радиоактивных веществ, и в какой степени это может повлиять на морские экосистемы.

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